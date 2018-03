Kristjan Hänni: OEG väikeaktsionärid võiksid koonduda

Äripäev 20. märts 2018, 12:30

Kristjan Hänni https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180320/NEWS/180329979/AR/0/AR-180329979.jpg

Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni ütles Olympicu börsilt lahkumise kohta, et tal on kahju, et selline instrument börsilt ära läheb, sest tegemist on olnud ühe likviidsema aktsiaga Eesti börsil.