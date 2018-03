Uuring: soomlased palkavad optimistlikult töötajaid

Ettevõtjate värbamisoptimism suur, eestlaste jaoks atraktiivsetest tööjõuturgudest on suurima värbamisplaaniga Soome, selgub rahvusvahelisest värbamisuuringust.

Soomes on plaanis töötajaid juurde palgata 10 protsendil tööandjatest, taoline optimism on viimase kuue aasta suurim. Soomes on enim spetsialiste juurde tarvis rahanduse, kindlustuse ja kinnisvara sektorites, aga ka tööstuses ja ehituses. Seevastu kaevandustes, transpordis ja kommunikatsiooni valdkonnas oodatakse töökohtade vähenemist.

Praegu on hea pinnas töö otsimiseks ka Saksamaal (tööandjate värbamisplaan 8%), Norras (8%) ja Iirimaal (6%), Eesti inimeste jaoks atraktiivsetest turgudest on hetkel kõige tagasihoidlikum Rootsi (2%).

“Oskustööjõu puudus on ettevõtjatele probleemiks kogu maailmas, see pole sugugi vaid Eesti või Euroopa mure,” rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Maailma rahvastik võib küll kasvada ja robotid üha uusi rolle üle võtta, aga vajadus aktuaalsete oskuste ja eeldustega inimeste järele näitab hoopis kasvutrendi. Töövõtjatele on see mõistagi positiivne uudis, aga tööandjad peavad üha enam inimesi ise välja koolitama, sest õppinud ja kogemustega spetsialiste pole turult võtta. Kuna vajalikud oskused ja töö sisu on kiiremas muutuses kui kunagi varem, siis tasubki värbamisel rõhku panna eeldustele kiiresti muutuvas keskkonnas ehk isiksuseomadustele ja õppimisvõimele,” selgitas Kaldra tööjõuturul toimuvat arengut.

ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigis, millest 43 riigi ettevõtjatel on plaan selle aasta teises kvartalis töökohti juurde luua.

Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Horvaatias (29% tööandjatest), Taiwanis (26%), Jaapanis (24%) ja Ameerika Ühendriikides (18%). Euroopa riike on optimistlike värbajate esikümnes kolm: esmakordselt uuringus osalev Horvaatia (29%) ning Ungari (18%) ja Kreeka (16%). Viimane on kvartali lõikes optimismiedetabelis liikunud kolmeteistkümnendalt kohalt kuuendaks.