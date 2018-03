Näidisvastus teatele „maksuvabastus suurem kui seaduses lubatud“

Äri- ja maksukonsultatsioonide pakkuja Vello Vallaste pole rahul viisiga, kuidas maksuamet maksuvabastuse kohta inimestele teavitusi saadab.

Tema hinnangul on alusetult süüdistavad, panevad inimesi muretsema ja raamatupidajaid kahtlustama.

Lugupeetud anonüümne kirjasaatja

Kirjutate: …. eelmisel kuul oli Teile tehtud väljamaksetelt arvestatud kuu maksuvabastuse summa suurem kui seaduses lubatud.

Juhin teie tähelepanu asjaolule, et esitatud väitel puudub õiguslik alus. Millisele seadusesättele te unustasite viidata?

Teadaolevalt saatsite te selliseid kirju välja tuhandeid. Selline alusetu süüdistus on pannud paljud inimesed muretsema ja kahtlustama/süüdistama seaduserikkumises raamatupidajaid.

Leian, et maksuhaldur peaks täiendava kirjaga inimestele selgitama, miks selline süüdistus esitati ja kuidas asi tegelikult on. Maksuameti esindaja peaks, niipea kui võimalik, sel teemal ka avalikult sõna võtma. Arvan, et esinejaks sobiks pr Evelyn Liivamägi, kes hiljaaegu raadios kõnealusest teavitamisplaanist jutustas.

Lugupidamisega,

Vello Vallaste