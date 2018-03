Hommikuprogrammis: oled vanuses 40+? Sulle enam tööd pole, valmistu pensioniks

Uuringud näitavad, et ebavõrdse kohtlemise all kannatab enim noorem tööjõud (15-19aastased) ning keskealised või vanemad (üle 40aastased).

Äripäeva raadio hommikuprogramm uurib, kuivõrd levinud on vanuseline ebavõrdne kohtlemine Eesti tööturul. Värsket uuringut tutvustab Kelly Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest.

Lisaks räägime, kes on Eesti parim finantsjuht.

Värskeimad uudised Eestist ja maailmast toovad teieni Äripäeva ajakirjanik Kadri Põlendik ja Priit Jõgi.

Neljapäevases programmis on veel kolm saadet.

11.00-12.00 „Isemajandav Eesti“. Otsestuudios arutletakse, mis saab Eestist pärast eurotoetuste vähenemist. Stuudios on riigikontrolör Alar Karis ning kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, saatejuht Meelis Mandel.

13.00-14.00 „Imeline Teadus“. Saade tuleb seekord üsna vesine. Seoses Emajõe äärde kavandatava tselluloositehasega räägime Tartu ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professori Ülo Manderiga sellest, milline on Emajõe ja Peipsi järve vee tervis praegu ning kuidas tehas seda mõjutada võib. Teine teema on seotud faktiga, et Tallinna ja Põhja-Eesti mitmes piirkonnas on joogivee radioaktiivsus suurem, kui normid ette näevad. Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogid Madis Kiisk ja Taavi Vaasma selgitavad probleemi lähemalt. Saatejuht on Alo Lõhmus.

15.00-16.00 „Juhtimislabor“. Saatest saab teada, mida teha siis, kui müük üldse ei suju, mida peab arvestama uue põlvkonna ehk noorte müügitööle siirdumisel ning kuidas hoida ettevõttes kinni 20 aastat tegutsenud head müügimeest, keda kõik konkurendid enda juurde püüavad meelitada. Saates on külas Äripäeva Akadeemia koolitaja Mihkel Reinsalu. Saatejuht on Rivo Sarapik.