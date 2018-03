„Kalevipojad“ dikteerivad kinnisvara hindu

Äripäev 21. märts 2018, 08:14

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180321/NEWS/180329952/AR/0/AR-180329952.jpg

Aasta jooksul on ehitushinnad kasvanud 20 protsendi võrra ning täiesti kurioossel moel on oluliseks hinnatõusu taganttõukajaks Soomest naasvad ehitustöölised, kes dikteerivad kohalikele ehitajatele, millise palga eest on nad nõus kodumaal töötama, teatas Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam ütles, et lõviosa ehitushinna kallinemisest on tingitud töökäte nappusest. „Üheaegsed suured tellimuste mahud nii era- kui avalikus sektoris on loonud olukorra, kus iga töötava käepaari ollakse valmis üha rohkem maksma, sest töökäsi pole enam lihtsalt kuskilt võtta,“ selgitas ta. „Samal ajal tulevad rasketel aegadel Soome ehitusturule sisenenud eestlased kodumaale tagasi suhteliselt kõrgete palgaootustega ning kuna ehitusfirmadel puudub valik, siis nii need kõrgete palkadega kokkulepped sünnivadki,“ rääkis Udam.