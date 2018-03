Naur: müün OEG igal juhul ja hakkan siis nuputama

Ainult tellijale

Teisipäeval Äripäevas OEG müügi kohta kriitilise arvamusloo avaldanud vandeadvokaat Indrek Naur ütles täna ÄP raadio hommikuprogrammis, et müüb need aktsiad igal juhul maha.

„Ma ei jää lootma, et keegi tõstaks hinda või saaksin hiljem rohkem raha,“ lausus Naur. „See ühinemisteade mul mingit positiivset tunnet ei tekitanud. Teade ütleb selgelt, et ostja ja OEG ühinevad ja et ostjal on õigus müüa Läti tütarühingud ostja grupi liikmele. Ehk kõige suurem rahaallikas müüakse pärast ühinemist OEGst ära.“