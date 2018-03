President sillutab suurtele telekompaniidele Eestisse teed

Eesti soovib saada Euroopas tegutsevate suurte rahvusvaheliste telekompaniide võõrustajariigiks, kui Suurbritannia lahkumisega nende tegevusload kaovad.

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõuniku Mati Kaalepi sõnul võiksime olla rahul, kui tuleks kas või paarkümmend ettevõtet. "Me oleme suhteliselt kiired oma asjaajamises, loa väljastamine tehakse 30 päeva jooksul, lisaks on meie digitaalne võimekus väga heal tasemel, me suudame nii läbi elektroonilise allkirjaandmise kui ka muude e-teenuste tegelikult pakkuda väga efektiivset majandus- ja ärikeskkonda," rääkis Kaalep "Aktuaalsele kaamerale".

