Balti elektrisüsteemi eraldamine algab peagi

Poliitiline otsus sünkroniseerida Baltikumi elektrivõrkud Euroopa omadega tuleb juba tänavu, kinnitasid kolme Balti riigi ja Poola juhid Euroopa Komisjonile.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning Leedu president Dalia Grybauskaitė, Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitasid, et elektrisüsteemi sünkroniseerimine on oluline tahk Balti riikide võrgu füüsilisel lõimimisel Euroopa mandriosa energiasüsteemi ning et sellega aidatakse oluliselt kaasa Euroopa Liidu ühtsusele ja energiajulgeolekule, teatas Euroopa Komisjon.

Projekti edukaks elluviimiseks on otsustava tähtsusega Euroopa ühendamise rahastu toetus, märkisid riigipead.