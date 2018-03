Elektrilevi võrgutasu võib langeda

Võrguettevõte Elektrilevi näeb võimalust järgmisest aastast langetada võrgutasu ning esitas konkurentsiametile materjalid ettevõtte kulude ja tulude hindamiseks.

Soodsat mõju on hinnale avaldanud ka peakaitsme suurusest sõltuv püsitasu. Elektrilevi kodulehelt leiab, et nende andmetel on võrgus ligikaudu 57 000 tarbimiskohta, kus elektrit ei tarbita kas üldse või tehakse seda ülivähe.

“Viimase aasta jooksul on loobutud 3%st kasutult seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 1000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Tänu sellel ei pea Elektrilevi enam ülal hoidma ja uuendama kasutuna seisnud võrguressurssi,” selgitas Elektrilevi äriarenduse valdkonna juht Priit Treial.

Esitatud materjalide põhjal teeb konkurentsiamet Elektrilevi kulude ja tulude eelanalüüsi, mille järel esitab Elektrilevi ametile hinnalangetamise taotluse. “Seetõttu ei saa täna veel lõplikest numbritest rääkida, kuid prognoosime, et keskmise hinna langus võib jääda 8 protsendi juurde,” ütles Treial.

Eelduste kohaselt jõustub uus hind 2019. aasta alguses.

Elektrilevi kasum on nelja aastaga ligi kahekordistunud, kui 2012. aastal oli ettevõtte puhaskasum 34,7 miljonit eurot, siis 2016. aastal oli see juba 60,7 miljonit eurot. Ettevõtte käive on kasvanud märkimisväärselt vähem, 232 miljonilt 260 miljonile.