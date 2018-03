Eesti kindlustusidu kaasas 2,2 miljonit eurot

Pilvepõhist kindlustustarkvara pakkuv Eesti ettevõte Insly teatas, et kaasas laienemiseks 2,2 miljonit eurot Suurbritannia ja Poola investeerimisfondidelt ning senistelt investoritelt.

Insly juhatuse esimehe Risto Rossari sõnul kasutab ettevõte kaasatud rahastust laienemiseks. “Meie platvorm on juba päris hea ja nüüd on aeg seda äri kasvatada – suurema meeskonnaga ja rohkematel turgudel,” märkis Rossar ja märkis, et eelmisel aastal jõudis käive pea 2 miljoni euroni.

“Oleme kindustustehnoloogial juba pikalt silma peal hoidnud, kuid keeruline on olnud leida ettevõtteid, millel oleks tugev visioon ja selgelt tõestatud võime seda ellu viia,” selgitas Concentric Ventures juhtivpartner Kjartan Rist. “Insly on näidanud, et suudab arhailist kindlustusturgu muuta,” lisas ta.

Investeerimisraundi juhtisid Concentric Ventures Suurbritanniast ja Black Pearls VC Poolast, kaasinvesteerisid The London Co-Investment Fund ja senised investorid.

Insly müüb pilvepõhist tarkvara kindlustusmaakleritele üle maailma. Insly Tallinna, Londoni, Minski ja Poola kontorites töötab kokku 60 inimest. Insly on kasvanud välja IIZI Kindlustusmaaklerist, mis oli maailma esimesi veebipõhiseid kindlustuse müüjaid. Tänaseks alustavad Inslyga oma tööpäeva 180 kindlustusettevõtte töötajad 40 eri riigis, seisis pressiteates.