Otsetee rahalise sõltumatuseni

Rahamurede lahendamiseks on kõige olulisem muuta oma harjumusi ja mõtteviisi. Kuidas seda kõige lihtsamalt teha?

Rahamuredest välja rabelemiseks tuleb tema sõnul muuta oma harjumusi ja mõttemaailma, kuid see pole lihtne ja tagasilöögid on enam kui kindel. Corley pakub oma uuringute põhjal välja kuus viisi, kuidas juurutada uusi harjumusi. Kui rakendada need tööle oma rahaharjumuste muutmiseks, võib edu tulla kergemini.

Ära karda uusi harjumusi

Corley kirjutab, et uusi harjumusi ei ole raske tekitada, kui kasutada võlunippi: ühilda uued ja vanad harjumused. Toome näite. Veejoomist peetakse väga kasulikuks ja me kõik teame seda, ometi väga raske end sundida kaheksat klaasi vett päevas jooma. Kui sa oled suur kohvi- või teesõber, võta endale eesmärgiks, et iga kord, kui jood tassi sooja jooki, jood ka klaasi vett. Alguses võib see olla keerulie, aga õige pea näed, et uus komme on külge jäänud.

Sarnast loogikat saad kasutada ka rahaliste eesmärkide täitmisel.