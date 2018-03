Ryanair andis Ukrainale teise võimaluse

Ainult tellijale

Umbes aasta tagasi teatas Ryanair, et avab lennuliinid Ukrainas. Lepingu allkirjastamiseni jõuti alles nüüd, sest vahepeal läksid läbirääkimised väga viltu.

Borõspili lennujaama ootamatu vastuseis oli kummaline. Lennujaama juht Pavlo Ryabikin väitis, et Ryanair nõudis endale liiga palju soodustusi ja see toob lennujaamale rahalist kahju, mitte kasu. Samas on Ryanairi ärimudel teistes riikides tõestanud vastupidist.

Palju arusaadavam oli see, kui tuliselt võitles odavlennufirma tuleku vastu kohalikku lennuturgu valitseva oligarhi Ihor Kolomoyskyi ettevõte Ukraine International Airlines (UIA), mille kodulennujaam on just Borõspili oma.

Firma omanik Kolomoyskyi kontrollib pea tervet riigi lennundusvaldkonda, seega kui avada turg odavlennupakkujatele, kaoks raha tema taskust. UIA esitas Ryanairi tuleku vastu hagisid, meedias käis suur laimukampaania Ryanairi vastu.