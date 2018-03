Vilepuhuja: Brexiti kampaanias sahkerdati rahaga

Kui pangakonto oli valmis, ütles Vote Leave noortele, et annetus on üle 600 000 naela. Noored olid vaimustuses. Aga see raha ei jõudnudki kunagi nende rühmituse pangakontole. Raha läks hoopis Kanada andmefirmale AggregateIQ (AIQ), millel on seos Cambridge Analyticaga – firmaga, mis on praegu uudistes sellega, et kasutas Facebookist kogutud andmeid, et ehitada USA valimiste jaoks poliitilise reklaami sihtimise rakendus.

Christopher Wylie, endine Cambridge Analytica töötaja, ütles, et Brexiti referendumi ajal töötas Kanada firma Cambridge Analyticaga nii tihedalt koos, nagu oleks tegu majasisese osakonnaga.

Niisiis läks raha otse AggregateIQ kontole, mis oli ühtlasi Vote Leave’i meeskonna koostööpartner. Annetuse tegija nimena aga oli kirjas BeLeave, olgugi et see raha kunagi nende kätte ei jõudnud. Sanni sõnul ei hoiatatud BeLeave’i meeskonna, et see ei pruugi olla päris seaduslik. „Meid ju nõustasid Vote Leave’i advokaadid, mul ei olnud mingit põhjust arvata, et midagi on valesti.“ Vote Leave aga eitab, et nad oleks kuidagi BeLeave’iga koostööd teinud.

Kui valimiskomisjon nii suure annetuse pärast huvi hakkas tundma, ütles BeLeave’i noorterühmituse juht Darren Grimes, et leidis AIQ internetist ja talle avaldas muljet, mida nad teinud on. Seega otsustaski ta raha sinna kulutada. Andmed aga näitavad, et sel ajal ei olnud AIQ-l isegi kodulehte. Grimes oli firmast kuulnud tänu oma koostööle Vote Leave’iga.

Vote Leave’i ametlikest kulutustest läks AIQ kätte umbes kolmandik, täpsemalt 2,7 miljonit naela. Lisaks siis 600 000 BeLeave’i kaudu, 100 000 grupilt Veterans for Britain ja 32 750 Demokraatlikult Unionistlikult Parteilt. Pärast referendumit ütles Vote Leave’i kampaaniajuht Dominic Cummings, et „ilma kahtluseta võlgneb meie kampaania suure tänu oma edu eest Aggregate IQ-le. Ilma nendeta poleks me sellega hakkama saanud.“

Sanni ütles, et kui valimiskomisjon eelmise aasta märtsis uurimist alustas, kustutas Vote Leave’i tegevjuht Victoria Woodcock koostööd tõestavad andmed, mida oleks võinud leida kahe organisatsiooni ühiselt kettalt. Cummings on öelnud et see väide ei vasta tõele ja kui tema meeskond on miskit kustutanud, on seda tehtud eetiliselt, vastutustundlikult ja vastavalt seadustele.