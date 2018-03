Järsk langus lõhkus investorite usku

Tehniline kaitse mõranemas Tehnilist pilti vaadates on pikaajaline tõusutrend veel jõus, aga niinimetatud karud (langusele panustajad) on esitanud sellele väljakutse. Nimelt sulgus S&P 500 indeks reedel 200 päeva libisevale keskmisele väga lähedal. Tehnilise analüüsi eksperdid ütlevad, et tegemist on tähtsa toetustasemega, mille läbimisel võib hinnalangus kiireneda. See võib tähendada ka pikaajalise trendi pöördumist. Veebruaris kukkus 200 päeva keskmisest korraks madalamale, aga taastus seejärel jõuliselt. Järgnevatel päevadel ja nädalatel peaks selguma, kas toetuspunkt püsib või mitte.

Mahukad tariifid

Kõige suuremaks murekohaks on turgude jaoks praegu potentsiaalne kaubandussõda, aga muretsetakse ka Föderaalreservi rahapoliitika pärast.

Neljapäeval teatas USA president Donald Trump, et kehtestab 50 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele imporditariifid. Investoritele teeb muret ka Föderaalreserv - kardetakse, et keskpank ei suuda rahapoliitikat normaliseerides majanduslangust ära hoida.

Tõsi, USA rahandusminister Steve Mnuchin ütles pühapäeval, et läbirääkimiste ja kokkulepetega on võimalik tariife ära hoida.

"Nagu president on öelnud, me tahame kaubanduse puudujääki järgmise aasta jooksul vähendada 100 miljardi dollari võrra. Olen tagasihoidlikult lootusrikas, et me jõuame kokkuleppeni," rääkis Mnuchin. "Kui me seda ei saavuta, siis kehtestame tariifid. Me ei jäta neid ootele."

O'Keeffe on läbirääkimiste osas pessimistlikult meelestatud. "Steve Mnuchin on võtnud ette vastiku ülesande USA ja Hiina kaubandustüli lahendamiseks läbirääkimiste kaudu. Võib ka nii olla, et ta otsib lepitust sealt, kus seda pole võimalik leida," nentis ta.

Föderaalreserv plaanib tänavu tõsta intressimäärasid veel kahel korral. Järgmisel aastal tahetakse intresse tõsta kolmel korral. Kardetakse, et see võib aktsiaturge survestama hakata ning likviidsust vähendada.

Samal ajal tegeleb USA valitsus aga fiskaalse stimuleerimisega, mis võib põhjustada majanduse ülekuumenemise, hoiatavad analüütikud.