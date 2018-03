Sajandi tragöödia Venemaal: koolivaheajal lapsed põlesid elusalt kinosaalis

Inimeste sõnul jooksid teises ja kolmandas saalis multifilmid ning seepärast olid saalid lapsi täis. Suurem osa neist hukkus, jõudmata isegi ruumist välja, kirjutab Vene uudisteagentuur.

Koridorides oli hullumaja, inimesed ei teadnud, kuhu joosta. Turvamehi, kes oleksid võinud inimesi organiseeritult välja juhatada, polnud. „Keegi külastajatest karjus, et tuleb joosta vasakule, sest seal on evakuatsiooniväljapääs. Kuid see oli lukus. Mehed üritasid kõrval olevaid uksi ja aknaid lõhkuda, aga siis hakati karjuma, et peab jooksma peatrepi juurde. Otsustasin sinna joosta, kuigi me tütrega isegi ei teadnud, et ega seal midagi ei põle. Oli juba ükskõik, kõik mattis hinge. Minu otsus oli õige, meie pääsesime,“ meenutab RIA Novostiga rääkinud naine, kes toimetati ülemiste hingamisteede põletusega haiglasse. Tema tütar pääses tervena.

Seda, et evakuatsiooniväljapääsud olid suletud, kinnitab netis ringlev ka video, millel on näha, kuidas inimesed lõhuvad uksi, et pääseda põlevast hoonest. Päästjate saabumiseni rabelesid inimesed nagu suutsid. Olukorra muutis keerulisemaks see, et kõik neljanda ja kolmanda korruse vahelised trepid ja vahekäigud olid paksus suitsus. Need, kellel ei õnnestunud pääseda, sattusid lootusetusse lõksu. Mõned neist lõhkusid aknaid ja hüppasid sealt välja.

Südantlõhestavad sõnumid

Koolilapsed, kes jäid neljandale korrusele kinosaali, saatsid oma lähedastele mobiiliga teateid, jätsid hüvastijätusõnumeid sotsiaalmeediasse… 13aastane Maria jõudis sõpradele rääkida tulekahjust ja nendega hüvasti jätta – see kirjavahetus levis sotsiaalmeedias kulutulena. Koos Mariaga hukkus ka tema ema. 12aastane Maija, kes samuti oli sel saatuslikul päeval selles põlevas hoones, kirjutas oma VKontakte kontol: „See on lõpp.“ Need sõnad olid prohvetlikud.

Sotsiaalmeedias vapustas inimesi veel üks ekraanitõmmis. „Kohe pärast tulekahju algust helistas mulle kinosaalist nõbu Vika. Ta rääkis, et kõik põleb, et kinosaali uksed on blokeeritud – ta ei saa välja, ei saa hingata. Ütlesin talle, et võta riideid seljast ja kata nina kinni. Ta vastas, et ütle emale edasi, et ma armastasin teda. Ütle kõigile, et ma armastasin neid. Ja kõne katkes.“ Vika saatusest pole seni midagi teada, lisab RIA Novosti.

Inimesed filmisid toimuvat nii sees kui väljas. Pühapäeval ilmus netti karm video, kus oli näha noormees, kes rippus end viimse jõuga hoides karniisi küljes, aga kukkus sealt otse asfaldile. Praegu on ta raskete vigastustega haiglas. Viimaselt korruselt hüppas näiteks alla 11aastane poiss, kelle mõlemad vanemad hukkusid põlengus. Kukkudes raskelt viga saanud poiss ise on haiglas kunstlikus koomas.

Päästjad tegid kõik, mis sellises olukorras võimalik, kirjutab RIA Novosti. „Põleng oli väga keeruline, suur ala, ja muidugi tekkis palju küsimusi keskuse üldise tuleohutuse kohta. Põhjused tuleb hoolikalt välja selgitada, et öelda, kes vastutas rikkumiste eest, mille tõttu sai võimalikuks selline kohutav asi. Mitmekorruseline kaubandus-meelelahutuskeskus oli puhkepäeval rahvast täis. See kõik raskendas oluliselt päästjate tööd – kust otsida inimesi, kui palju neid on…“ rääkis väljaandele erakorraliste olukordade ministeeriumi Siberi osakonna juhi asetäitja, kindralmajor Aleksandr Jeremejev.