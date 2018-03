Tallinnas ootab taksoveo luba ligi 400 juhti

Tallinna taksojuhid pole rahul transpordiameti tööga, sest ligi 400 taksoveoks vajalikku loataotlust ootab transpordiameti otsust, vahendasid ERRi teleuudised. Seni, kuni segadus kestab, lubab munitsipaalpolitsei ilma vajaliku paberita sõitja suhtes silma kinni pigistada.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tõrked tingitud sellest, et mitu transpordiameti töötajat on korraga haiged, vahendas ERR .

Linnavalitsus tegi eelmisel nädalal otsuse, et segaduse kiiremaks lahendamiseks antaks menetlus üle munitsipaalpolitseile.

Klandorf tunnistas, et struktuurimuudatuse peab kinnitama Tallinna volikogu ja see peab ilmuma ka Riigi Teatajas, aga ta lisas, et kui luba on just lõppenud, siis munitsipaalpolitsei selle eest taksojuhte kohe karistama ei hakka.

