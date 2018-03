Venemaal kaubanduskeskuse põlengus ligi 50 hukkunut

Venemaal Kemerovos süttis eile suur kaubanduskeskus. Teatatud on ligi 50 hukkunust.

Venemaal Kemerovos asuva kaubanduskeskuse Zimnjaja Viðnja põlengus on hukkunud 48 inimest, teatas RIA Novosti. Lisaks käivad veel 16 inimese otsingud. Ohvrite seas on palju lapsi.

Varem teatati 37 hukkunust. Viimastel andmetel sai tulekahjus kokku kannatada 84 inimest.

Suurtulekahju põhjustamise asjas on kinni peetud neli inimest, kelle hulgas on kaubanduskeskuse direktor ning tema asetäitja ohutuse alal. Algatatud on kriminaalasi.