Kahtlased kliendid pagevad Läti pankadest

Läti pankadest on hakanud lahkuma riiulifirmad, ütles täna Läti TV hommikusaates peaminister Maris Kucinskis.

Küsimusele, kas Lätis on lähiajal oodata veel mõne panga likvideerimist, kui arvestada, et ilmselt kõik krediidiasutused ei suuda etteantud lühikese tähtajaga nõudmisi täita ja vabaneda sellistest klientidest, vastas Kucinskis, et FKTK peab sel teemal iga pangaga eraldi läbirääkimisi.

Kucinskis lisas, et loodetavasti ei pea ükski pank uksi sulgema seepärast, et jääb nii tühjaks, et ei saa enam edasi tegutseda. "Praegu on kõik pankade endi teha. Aga see olukord ei puuduta mingil juhul Läti elanikke, sest tegemist on spetsiifiliste pankade spetsiifilise äriga," rõhutas peaminister.

Eelmisel nädalal võttis Läti finantssektori arengu nõukogu vastu otsuse keelata pankadel riiulifirmade teenindamine. Otsuse kinnitab valitsus 3. aprillil ning Seimi ette jõuab see 8. aprillil.

Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola märkis läinud nädalal, et riiulifirmade teenindamise keelu eesmärk on muuta finantssektor stabiilseks ja kindlaks - et see võimaldaks pakkuda teenuseid, mis toetavad kohalikku majandust, mitte ei tekita riske.

"Oleme läbi rääkinud meetmete plaani. Regulaator, rahandusministeerium, kommertspankade liit ja valitsusvälised ühendused on teinud kokku 22 ettepanekut, pärast nende läbivaatamist koostati plaan, mille peaeesmärk on vähendada panganduses riskiklientide hulka," selgitas minister.