Putin lubab karistada kõiki suurpõlengu süüdlasi

Äripäev 27. märts 2018, 10:46

Venemaa president Vladimir Putin https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180327/NEWS/180329712/AR/0/AR-180329712.jpg

Venemaa president Vladimir Putin on täna Kemerovos, kus pühapäeval puhkes ohvriterohke tulekahju ostu- ja meelelahutuskeskuses. Putin lubas, et need, kes on põlengus süüdi, saavad karistada, kirjutas Izvestija.

“Praegu töötab siin sajast inimesest koosnev uurimisgrupp ja selle tööd juhib Uurimiskomitee juht. Isegi ärge kahelge – kõik süüdlased saavad karistatud,” ütles Putin kohtumisel Kemerovo põlengus hukkunute lähedastega. Ta kinnitas neile, et uurimine viiakse läbi suure põhjalikkusega ning ei tehta vahet ametikohtadel ega aunimetustel, vahendas RIA Novosti.