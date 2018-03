Soome naine saab viiendiku võrra väiksemat pensioni kui mees

Eelmisel aastal tõusid Soomes pensionid 20 euro võrra, keskmiselt maksti tööpensionit 1656 eurot kuus, vahendas Yle aasta lõpu andmeid.

Sotsiaalkindlustusameti Kela ja pensioniameti andmeil saab kõrget pensioni väga väike osa elanikkonnast - vaid 7% on see üle 3000 euro kuus, ning suurem osa selle summa saajatest on mehed. Kõige kõrgema ja madalama väljamakstava tööpensioni vahe on 2,5 korda.

Mehed said mullu Soomes kõrgemat pensionit kui naised: mehed said keskmiselt 1870 eurot, naised 1480, ehk 20 protsenti vähem.

Eestis oli keskmine pension mullu 365 eurot.