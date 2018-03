Miks Mihkelson Yana Toomi peale ohkas?

Homses „Poliitikute töölaua“ raadiosaates arutavad riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson ja välisminister Sven Mikser, kas diplomaatide massilisest väljasaatmisest on loota ka mingisugust reaalset mõju Venemaa käitumisele või mitte. Samuti saab saatest teada, miks Euroopa Parlamendi saadiku, keskerakondlasest Yana Toomi kommentaar Marko Mihkelsoni ohkama pani.

Nii Mihkelsoni kui ka Mikseri sõnul on praeguses lääne ja ida vahelises häiritud õhustikus kõige olulisem lääne riikide ühtne rinne Venemaa vastu. Eesmärk on kõigil ühine – saata sõnum, et lääs mõistab Venemaa käitumise hukka.

Selle nädala „Poliitikute töölaua“ saates saab ka teada, kuidas suhtuvad poliitikud praegu ettevõtjatesse, kes Venemaaga äri teevad. Kuivõrd ootab praegu riik, et Venemaaga äri ajavad ettevõtjad samuti mingisuguseid vastusamme teeksid?

Saates kommenteerib olukorda ka Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

„Poliitikute töölaud“ on eetris homme kell 11. Tegu on kaks korda kuus eetris oleva saatega, kus arutatakse poliitilistel päevakajalistel teemadel. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Saadet saab kuulata nii sagedusel 92,4 kui ka Äripäeva raadio lehel.