Neljapäeval hommikuprogrammis: kütuseturu arengud

Neljapäeval alustab Äripäeva raadio saatepäeva kell 7 algav hommikurpogramm, kus tuleb juttu kõiki puudutavast kütuseturust. Külla tuleb Eesti Õliühingu uue juhatuse liige Kai Realo.

Räägime ka messidest selles võtmes, et kas messidel käimine tasub ära? Kuidas ROId mõõta? Ja kuna on neljapäev, siis vaatame ka, mida teha saabuva vaba ajaga ehk alustame uue rubriigiga "Piletilevi kultuuriminutid". Saadet veavad Priit Jõgi ja Liis Amor.

Neljapäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Kas nii Eesti kui ka ülejäänud Euroopa Liidu sammud Venemaa vastu Salisbury gaasirünnaku eest kannavad ka tegelikku mõju ja mida me saanuks või võinuks veel ära teha? Miks siiski Eesti Expo maailmanäitusele ei lähe ja kas see ehk viga ei ole? Stuudios on arutamas väliskomisjoni liige Marko Mihkelson ja välisminister Sven Mikser. Saadet juhib Eliisa Matsalu.

13.00-14.00 "Juhtimislabor". Mis on see üks asi, millega ettevõtja peab tegelema ja millest on enim kasu, sellest räägivad saates ettevõtjad Timo Porval ja Risto Sulu ning Äripäeva Raamatuklubi toimetaja Signe Rummo. Saatest selgub, kuidas see tähtsaim tegevus üles leida, kuidas tähelepanu eemale kiskuvatest segajatest vabaneda ning keskendumist raudrusikana tugevana hoida. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Uues põllumajandussaates on luubi all piimandus – sektor on seda räsinud kriisidest välja tulnud, piima hind on selline, mis lubab tootjal investeerida ning hoogsalt kerkivad uued farmikompleksid. Saates arutleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo koos Maaülikooli professori Rando Värnikuga piimanduses toimuva üle. Sõna saavad ka sektoris tegutsevad ettevõtjad.

Reedel on Äripäeva raadio eetris samuti kolm saadet.

11.00-12.00 "Debatt". Erisaates meenutame teravamaid hetki juba sel aastal eetris olnud debattidest. Teemad ulatuvad rahapesust korruptsioonini. Saate toimetaja on Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Kinnisvaratund". Möödunud aasta augustis selgus Vanasadama arendusplaani konkursi võitjaprojekt. Mis on vahepeal toimunud ning mis saab projektist edasi? Stuudios on külas Tallinna Sadama kinnisvara ärisuuna juht Piret Üts, saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Ettevõtlusraadio eesmärk on tuua kuulajateni ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded, edendamaks ettevõtlust Eestis. "Ettevõtlusraadio" on Investoriteliidu toodetud saade, mille sisusse Äripäev ei sekku. Saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.