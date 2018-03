Tapamaja streikijad tahavad rahu

Rakvere lihakombinaadis on streik.

Rakvere Lihakombinaadi tapamaja streikijad on nõus juba pea kaks kuud kestnud tööseisaku lõpetama, kui tööandja tunnustab ametiühingut ning alustab kollektiivlepingu läbirääkimisi.

Streik lõpeb, kui tööandja nõustub allkirjastama ametiühingu tunnustamise lepingu, millele saab rajada edasise koostöö ja sisulised kollektiivläbirääkimised kõigi töötajate nimel.

Streik tapamajas on kestnud pea kaks kuud ilma, et tööandja oleks streikijatele ühtegi konkreetset palgapakkumist teinud. Streikijate arvates ei vii tänane patiseis enam edasi ja nad loodavad, et tööandja nende pakkumise vastu võtab ja naaseb konstruktiivsete läbirääkimiste juurde, teatas ametiühing.

Pakutud leping tunnustab loodud 115-liikmelist ametiühinguosakonda töötajate esindajana kollektiivlepingu mõistes ning võimaldama normaalselt suhtlust kõigi ettevõtte töötajatega. Lepingu järgi võtaksid pooled kohustuse alustada kollektiivlepingu sõlmimist kõigi töötajagruppide probleemide lahendamiseks ning deklareerivad streigiga seotud juriidiliste nõuete puudumist teineteise suhtes.