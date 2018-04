Finnair jätab lumetormi tõttu lende ära

Soome lennufirma Finnair jätab täna lumetormi tõttu ära 38 lendu. Lennufirma soovitab oma Twitteri kontol täna reisida ainult käsipagasiga, sest muu pagasiga võib tekkida probleeme.

Teised lennufirmad pole veel teatanud Helsingist lendude ärajätmisest, aga et lennujaamas võib lennukite maandumisel ja õhkutõusmisel tulle häireid, siis on ka see võimalik, kirjutas Iltalehti.

Ära jäävad näiteks Rooma, Pariisi, Berliini, Varssavi, Kopenhaageni, Stockholmi, Londoni, Seouli, Moskva ja Pekingi lennud, samuti jäävad ära neist kohtadest saabuvad lennud.