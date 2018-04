Riik plaanib Rukki kanalit regulaarselt süvendada

Riik plaanib probleemset Rukki kanalit hakata süvendama iga kahe aasta tagant, et vältida häireid laevaliikluses mandri ja Hiiumaa vahel, vahendas ERRi uudispeportaal.

Veeteede ameti laevateede osakonna juhataja Kaidi Katus rääkis Vikerraadio saates "Uudis+" , et kohe, kui jää ära läheb, saab alustada uuringuid, mis peaksid näitama, mis on kanali täpne sügavus ja milliseid töid on vaja teha.

"Kui me eelmisel navigatsiooniperioodil igal nädalal mõõtsime, siis oli sügavus pidevas muutuses - üks nädal 20 sentimeetrit rohkem ja teisel vähem. Uue mõõtmisega saame konkreetse pildi, aga seda saab teha siis kui jää on läinud."

Jää tõttu ei saa ka praegu kanali põhja traalida. Kui traalimisega saaks kiiremini alustada kui süvendamisega, ei pruugi see ka suurt aidata. "Isegi kui me nii süvendame 5,8 meetri peale, siis me ei tea, kui kaua see püsib. Seega on riik otsustanud, et kuluefektiivsuse seisukohalt on otstarbekam teha süvendustöid väiksemas mahus ja iga kahe aasta tagant," ütles Katus ERRile.

Nädalavahetusel langes mereveetase piirini, mis katkestas laevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel. Viimasel ajal on liiklus Hiiumaa ja mandri vahel väga tundlik veetaseme kõikumisele, sest laevateel asuv Rukki kanal on setetega täitunud. Rühm hiidlasi lõi petitsiooni, mille kohaselt on kanali süvendamata jätmine riiklik lohakus ja vastutama peaks majandusminister Kadri Simson.