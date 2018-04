Eestlane eelistab investeerida kinnisvarasse

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman märkis, et kinnisvara kui atraktiivne investeering pole suur üllatus, kinnisvarasse investeerimine on alati kui rahvussport olnud. Kinnisvara on tema sõnul tavalise inimese jaoks kõige pragmaatilisem ning tõsiseltvõetavam investeerimisinstrument. „Rahaturg on olnud heitlik, aktsiaturu suhtes ollakse äärmiselt ettevaatlikud ning näiteks tooraineturud võivad jääda lihtinimese jaoks liiga segaseks, aga kinnisvara puhul on see tore asi, et sa saad ta kohe tootma panna ning ta on pidevalt kaubeldav,“ ütles Sooman.

Kinnisvarainvestor ja koolitaja Peeter Pärtel märkis, et tänu suuremale huvile kinnisvara osta, on ka kergem seda müüa. „Müüja saab oma soove ja tingimusi rohkem dikteerida,“ ütles ta ja lisas omast kogemusest, et lihtsam on müüa ka spetsiifilisemaid objekte.

Sooman lisas, et kinnisvarasse investeerides tasub samas kindlasti hinnata piirkonna elujõulisust ning seeläbi ka seda, kui likviidne soetav vara on. „Olgu Eesti nii pisike kui tahes, siis kinnisvarapotentsiaali tase on väga suure variatiivsusega.“

Buumi lõhna ei ole

Sooman tõi välja, et kui möödunud aastal jäi korteriomandite tehingute arv keskmiselt kuus 800 juurde, siis buumi aastatel 2005-2006 ulatusid need üle tuhande ehk võrreldes toonasega oleme tehingute arvult tublisti maas. „Samasugust rabamist nagu siis ei käi. Ma väidaksin, et see ongi positiivne, kuna turg on küllaltki tasakaalus, hinnad ka ei tõuse niivõrd raginaga. Turgu toodab loomulikult Tallinn ning siia tulevate inimeste juurdevool ja seetõttu ma ka rõhutaks, et see, mis on Tallinna õnn, on muu Eesti õnnetus.“

Sooman lausus, et buumist saadud vitsad aitavad kriitilisemat meelt alles hoida. „See põlvkond, kes 10 aastat tagasi matsu kätte sai, on veel praegu töövõimeline ning täie mõistuse juures. Nende järeltulijad veel ehk kuulavad oma vanemaid ja usuvad saadud õppetunde. Õnneks on meil pankadena filtrid vahel, kes nii naljalt ei lase enam sellistel kaardimajakestel kerkida.“ Ta märkis, et kui kriisist oleks rohkem aega möödas, siis võiks olla oht, et saadud kogemust oleks lihtsam ignoreerida.