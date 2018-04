Euroopa Keskpanga uueks juhiks võib saada soomlane

Ajalehe Financial Times info põhjal võib Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi järeltulijaks saada Soome Panga president Erkki Liikanen, vahendas Yle.

Ajalehe andmeil on Liikanen üks tõenäolisemaid kandidaate EKP juhi kohale pärast seda, kui järgmisel aastal saab ümber Mario Draghi ametiaeg. Leht teatab, et Liikaneni šansse saada sellesse ametisse valitud tõstab see, et olles nn pehme liini toetaja, jätkaks ta EKP liini, mis on suunatud majanduse elavdamisele.

Liikanenil lõpeb juulis teine seitsmeaastane ametiaeg Soome Panga presidendina. 67aastane Liikanen ise ei soovinud Financial Timesile midagi kommenteerida.