Hommikuprogrammis Brinkmann ja Milder

03. aprill 2018, 18:30

Baltika Grupi peadirektor Meelis Milder selgitab kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis Soome turule minekut ning Äripäeva uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann uskumatuid juhtumisi Tallinna Linnatranspordi ASis. Stuudios on Meelis Mandel ja Indrek Mäe.

Kolmapäev raadios jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Triniti eetris“. Ettevõtet alustades on tihti entusiastliku firmaomaniku esmane eesmärk oma toodet või teenust kasvatada ja arendada ning leida selleks appi parimad inimesed. Vähem mõeldakse juriidilistele küsimustele, kuid on kaks olulist asja, mida iga alustav ettevõtja peaks tegema. Mis need kaks asja on, sellest räägib seekordses saates Triniti partner ja vandeadvokaat Ergo Blumfeldt, kellega koos räägib stuudios oma praktikast idufirma CareMate looja Marion Teder. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Ärikliendid roolis“. Vahetult enne suurt reedet ja järjekordset bensiini hinna tõusu teatas Volkswagen ootamatult, et peatab kõikide oma grupi liikmete (Škoda, Volkswagen, Audi, Seat) CNG-autode müügi Eestis. Millest selline otsus, keda see täpselt puudutab ja mis saab edasi? Teemat aitavad lahata Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu ning Eesti suurima surugaasiautode müüja, Auto 100 müügijuht Gert Rohtla. Lisaks räägime kasutatud autode sisseveoga kaasnevatest probleemidest, millised valikud ootavad maailma autotööstust ees lähitulevikus ning mis põhjusel saabub sel nädalal Eestisse Rahvusvahelise Autoföderatsiooni president Jean Todt. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00-16.00 „Fookuses“. Uurime, kuidas läheb väikeettevõtetel, kes tegelevad ökotoodete või teenuste pakkumisega. Tahame kõrvutada ennast ka teiste riikide ökoteadlikkusega ja uurime, kuidas mujal olukord selles keskkonnahoidlikus toote- ja teenusearenduses, eeskätt ökoturismis, praegu on. Saates räägivad ökoloogiliste nahahooldustoodete ettevõtte Berrichi tegevjuht Janno Joosep ja Eesti Maaturismi Ühingu EHE ökomärgise projektijuht Ly Siilak. Saadet juhib Liis Amor.