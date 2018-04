Maksuamet kutsub ühemehefirmad korrale

miljonit eurot on laekunud 2,5 aastaga lisaks tööjõumakse tänu töösuhte varjamise vastasele kampaaniale, kus selgitati, et juhatuse liikmetele tuleks maksta tasu töölepingu, mitte arvete põhjal.

Tulemus oli maksuameti hinnangul üllatavalt hea. "Konsulteeritav kuulas meid ära, võttis endale mõtlemisaega ja lõpuks tegi otsuse," lisas ta. Kampaania tulemusel on viimase kahe ja poole aasta jooksul laekunud tööjõumakse täiendavalt 6,5 miljonit eurot. Sellest julge veerand on ameti hinnangul kaudne mõju, see tähendab mitte konkreetsete konsultatsioonide tulemusel suurenenud maksed.

Põhjust optimismiks annab maksuametile eelmine kampaania, mille käigus selgitati, millal on tegu teenuse ja millal töösuhtega. 2015. aastal leidis maksuamet 1250 ettevõtet, kellest 40 protsendiga peeti ka kõnelusi. "Esmane kriteerium oli meil tollal, et ettevõte, mis konsultatsiooniteenust sisse ostis, tegi seda isikult, kes varem oli olnud sama ettevõtte juhatuse liige või töötaja. Need, kes nõustamisel käisid, oma maksukäitumist ka muutsid," rääkis Pruul.

Praegu on Pruuli sõnul maksuametil ootus, et ettevõtjad hindavad ära oma aktiivse panuse ettevõtte tegevusse ja määravad sellest lähtuvalt ka töötasu.

miljonit eurot on laekunud 2,5 aastaga lisaks tööjõumakse tänu töösuhte varjamise vastasele kampaaniale, kus selgitati, et juhatuse liikmetele tuleks maksta tasu töölepingu, mitte arvete põhjal.

Mait Palts kaubandus-tööstuskoja direktor Kümme aastat on seda oodatud Vajalik algatus, sellest juhendist on räägitud varsti juba kümme aastat ja nüüd on see vähemalt mingil kujul olemas. Loodetavasti ei ole tegemist staatilise dokumendiga, vaid et sinna juhendisse tuleb järjest juurde näiteid, kuidas ühel või teisel korral on õige käituda. Ilmselge, et palju, mis esmapilgul tundub lihtne, ei pruugi seda tegelikult olla. Seetõttu on tervitatav ka maksuameti viimaste aastate tegevus, kus inimestele antakse võimalus asja selgitada ja oma käitumist muuta, mitte ei hakata kohe karistama. Aga eks kui on vaja karistada, siis küllap saadakse ka sellega hakkama. Maksuameti tegevust juhatuse liikmete töösuhte varjamise kampaaniaga võib pidada üldiselt tulemuslikuks, oli palju ettevõtjaid, kes said aru ja oma käitumist muutsid. Võib öelda, et seal anti ka kõigepealt pehmete meetmetega mõista, mida tuleb muuta ja sellel oli tulemust. Ja vastupidi, kui ei saadud aru ja maksuametil põhjendatud kahtlus jäi, siis mindi kohale ja kontrolliti ja saadi ikkagi soovitud tulemus. Mait Palts kaubandus-tööstuskoja direktor

Seekord minnakse perefirmade uksele koputama

Töösuhte varjamise puhul oli praeguse kampaaniaga võrreldes siiski kaks olulist vahet. Esiteks ostsid juhtidelt konsultatsiooniteenust sisse pigem suurema käibega ettevõtted, mille maksukäitumist võiks olla lihtsam mõjutada. Selle kinnituseks on asjaolu, et poolest tuhandest konsultatsioonist vaid neli lõppesid maksuotsuste tegemisega, ülejäänud leidsid rahumeelse lahenduse.

Teiseks oli riigikohus langetanud neli soodsat otsust, millele dividendi ja palkade küsimuses midagi sama head vastu panna ei ole.

"Töösuhte varjamise asjades oli meil seljatagune tugevam, nüüd minnakse praktikat looma," möönab Pruul. Kui dividendide maksmisest elatuvad perefirmad niisama positiivselt ei reageeri, ollakse valmis alustama maksumenetlustega, vajadusel kohtusse minema ja siis juba tekkinud praktika abil ikkagi asjadesse muutus tooma.

Kõigi ettevõtetega Pruuli sõnul rääkida ei jõuta ja maksuhalduri abil tegelikult makse koguda ei saagi. Ühiskonnas tuleks laiemalt aru saada, et igaüks peab oma panuse andma, leidis ta.

Karistada ei tahakski

Kedagi tagasiulatuvalt Normaku sõnul karistama ei hakata, vaid antakse võimalus tegevust muuta. "Ka tegeliku töösuhte varjamise puhul ei läinud me varasemaid perioode kontrollima või seal midagi parandama, alustasime 2015. aastal, aga 2013. aasta lepingutest ei kõnelenud."

Pruul ütles, et maksuameti eesmärk on saavutada parem tulemus ettevaatavalt, kindlustada, et ettevõtted maksukäitumises muudatused teevad ja seda ka edaspidi. Selle nimel on võimalik ettevõtetele ka aega anda, et rahavood korda sättida, läbi mõelda, mis ulatuses see tööpanus juhatuse liikmel ikkagi on.

"Ei maksa karta, et kui ettevõtja helistab meie infotelefonile ja küsib nõu, et siis on tema kohe järgmine kontrolliobjekt. Vastupidi, kui meile tekib kindlus, et ettevõtja on aru saanud ja teeb vajalikud muudatused, siis rohkem me sel teemal ei sekku," lisas ta.