Martin Helme: riik peedistab väikeettevõtjat

Äripäev 03. aprill 2018, 12:11

Äripäev kirjutas täna, et maksu- ja tolliamet hakkab väikefirmadele ettekirjutusi tegema, et nood ei maksaks palga asemel ainult dividende. EKRE poliitiku Martin Helme hinnangul on see väikeettevõtja kiusamine.

Helme kirjutab enda Facebooki lehel, et MTA uus plaan on järjekordne näide sellest, kuidas kiusatakse väikeettevõtjaid, peamiselt perefirmasid. "Oh jah, järjekordne näide sellest, kuidas kiusatakse väikeettevõtjat, peamiselt perefirmasid. Need on inimesed, kes maksavad tulumaksu, aga sotsmaksu hoiavad minimaalse. Teevad tööd, toidavad enda ja oma pere ära. Panevad oma teenitud raha majandusse ringlema. Need on inimesed, kes tahavad olla oma aja ja oma otsuste peremehed, ei taha olla palgatöötajad," kirjutab Helme ja lisab, et riik läheb neid inimesi peedistama, et nillida 15miljonise käibe juures kolmandikku endale.