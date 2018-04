Ignar Fjuk sai Tallinna linna palgale

Tallinna linnavalitsus nimetas alates neljapäevast Tallinna linnaplaneerimisameti juhi kohusetäitjaks arhitekt Ignar Fjuki.

Fjuk juhib ametit Anu Hallik-Jürgensteini asendajana kuni tema ametikohale naasmiseni. Linnavalitsus määras Fjuki põhipalgaks 4330 eurot kuus, vahendas ERRi uudisteportaal.

Fjuk lõpetas 1976. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri erialal, ta on võitnud vabariiklikke arhitektuurikonkursse ning esinenud arhitektuuri- ja kunstinäitustel. Alates 2012. aastast on ta õppejõud Tallinna Tehnikaülikooli Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemias. Aastast 1994 on ta Reformierakonna liige.