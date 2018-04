Poolakate suurfirma Solaris otsib kosilast

Poola suurettevõtte, autobussitootja Solarise omanikud otsivad firmale ostjat, kirjutas täna Poola väljaanne Dziennik Gazeta Prawna.

Artiklis pealkirjaga „Solaris müügis“ kinnitab neli üksteisest sõltumatut allikat, et Poola suure perefirma omanikud otsivad ostjat, kes on valmis ära ostma 100% ettevõtte aktsiatest.

Müüki konsulteerib üks Saksamaa firma ning see viib mõttele, et ostja võib olla mõni Saksa ettevõtja, kirjutab väljaanne. Allikate jutu põhjal on Solarise ostust huvitatud seitse firmat, kellest ühes on agarad huvilised Hiinast ja Türgist, lisab leht.

Auto- ja trollibusside ning trammide valmistaja Solarise omanikud valisid ettevõtte müügiks hea aja – firma on oma 20aastase ajaloo tipus. Eelmisel aastal müüdi peaaegu 1400 transpordivahendit, millega teeniti üle 400 miljoni euro. Leht lisab, et tänu Solarisele on Poola üks Euroopa Liidu suuremaid elektribusside tootjaid.

Miks otsustas omanik, perekond Olszewski, firma ikkagi maha müüa, küsib väljaanne ja vastab ühe oma allika sõnadega: „Tegemist on isiklike põhjustega. Firma ja elektribusside turu seisukohast tervikuna on arengutingimused jätkuvalt soodsad.“

Mullu oli Tallinna trollipargi arvel olevast 53 trollist Solarises toodetud tervelt 51.