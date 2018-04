Vahuveinimüüja laienes Leetu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eestiski populaarsust leidnud vahuveinide nagu Mionetto ja Törley maaletooja emafirma Henkell & Co ostis Leedus alkoholi maaletooja ja edasimüüja.

"Leedu vahuveiniturg on Baltikumi suurim. Oleme kindlad, et suudame oma põhibrändid seal turule saada," ütles Henkell & Co Gruppe esindaja tehingut nõustanud Soraineni vahendatud pressiteates.

Leedu Filipopolis on viimane osa komplektis, mille kontsern soovis Baltikumis kokku panna, selgub advokaadibüroo veebilehelt. Henkell & Co Gruppe (mitte segamini ajada tarbekaupade kontserniga Henkel) peab tütarfirmasid 22 riigis ning ekspordib oma kaupa üle 100 riiki.