Kreml eitab Venemaal oligarhide olemasolu

Täna teatas CNN viitega oma allikatele, et eriprokurör Robert Muelleri meeskond, kes uurib Venemaa võimalikku sekkumist USA presidendivalimistesse, on üle kuulanud kaks vene oligarhi. CNN kõnealuste isikute nimesid ei avaldanud.

Telekanal lisas, et üks ärimees kuulati üle ja otsiti läbi kohe pärast eralennukiga maandumist New Yorgis, teisega vesteldi tema hiljutise USA visiidi ajal. Lisaks on Muelleri kaastöötajad esitanud mitteametliku kutse veel ühele vene suurettevõtjale, vahendas CNN.