Ossinovski loobub ministriametist

"Meie poliitikategemise fookuse nihutamine meie kesksetele teemadele tähendab seda, et järgmise 330 päeva jooksul pean mina isiklikult igapäevaselt selle nimel vaeva nägema. Seda ei ole aga võimalik teha, täites tervise- ja tööministri ülesandeid," põhjendas Ossinovski.

Ta rääkis, et aasta enne valimisi peab ta sajaprotsendiliselt pühenduma erakonnale ning tema tänane vastutusvaldkond valitsuses on Eesti jaoks kaugelt liiga oluline ja samas vaieldamatult kõige raskem, et seda saaks teha poole vinnaga.

Ossinovski ütles, et on otsustanud jätkata erakonna juhtimist sotsiaaldekomraatide fraktsioonijuhina riigikogus. Tervise- ja tööministri portfelli annab ta oma järeltulijale enda sõnutsi üle rahuliku südamega, sest töövaldkonnas on käivitunud tulevikku vaatav töötavatele inimestele suunatud ümber- ja täiendõppe programm ning tervishoiu rahastamises saavutas ta läbimurde, mis lühendab järgmistel aastatel ravijärjekordi ning on muutnud hambaravi ja ravimid kättesaadavamaks.