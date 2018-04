Ainult tellijale

Kagu-Aasia sulgeb turismihitte

Pille Ivask 08. aprill 2018, 13:07

Patongi rand Tais Phuketis https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180408/NEWS/180409740/AR/0/AR-180409740.jpg

Ainult tellijale

Kagu-Aasia turismiriigid Tai ja Filipiinid on hädas sellega, et aina suurenev turistide arv on jätnud tõsise jälje sealsetele randadele ja taristule.

Nii teatas Tai möödunud nädalal, et on neljaks kuuks sulgemas kuulsa Maya Bay, et lasta sealsel loodusel taastuda. Maaliline rand ja loodus said kuulsaks filmist “The Beach” (“Paradiisirand”), Leonardo DiCaprioga peaosas. Filipiinid sulgevad pooleks aastaks aga oma tuntuima turismisaare Boracay. Filipiinide president Rodrigo Duterte märkis, et mitu valitsust on järjest püüdnud panustada sellesse, et kiire turismiarenguga kaasa minna. Samas on senised ponnistused olnud võrdlemisi jõuetud, mis tähendab, et ainuke variant ongi Boracay saar mõneks ajaks turistidele sulgeda, kuivõrd reostus ja räpasus hakkavad muutuma ohuks inimeste tervisele. “Kõik haiseb, vesi on tõesti must,” kommenteeris Duterte.