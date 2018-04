Põhja-Korea lubab arutada tuumarelvast loobumist

Põhja-Korea teatas Ameerika Ühendriikidele, et esimest korda on nad valmis arutama tuumarelvadest loobumist Korea poolsaarel, kui Põhja-Korea liider Kim Jong Un kohtub USA presidendi Donald Trumpiga.

USA valitsuse anonüümne allikas teatas Reutersile, et kahe riigi ametnikud on pidanud salajasi kohtumisi, kus Pyongyang kinnitas, et on valmis sellist arutelu pidama.

Kohtumine on väidetavalt plaanitud maikuusse ja seal istuksid esimest korda ühe laua taha Põhja-Korea liider ja Ameerika Ühendriikide president.

Kahe riigi vahelised suhted hakkasid leebuma pärast seda, kui Põhja-Korea saatis oma sportlased Lõuna-Korea taliolümpiamängudele. Kaks Koread peavad oma esimese kohtumise pärast rohkem kui kümneaastast pausi aprilli lõpus.