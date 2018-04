Krüptokaevurid on avastanud Norra ja Rootsi

Krüptovaluuta kaevandajad on avastanud Norra ja Rootsi odava hüdroenergia ja neile sobiliku madala temperatuuri, kirjutab Reuters.

Siiamaani on Island olnud krüptokaevurite El Dorado. Aga Islandi 8eurosendine kilovatt-tunni hind elektrienergia eest osutub kalliks võrreldes Rootsi ja Norra 6,5 ja 7,1 sendi suuruse hinnaga.

See huvi paitab kõrvu Rootsi Vattenfallil ja Norra Statskraftil – riikide suurimatel energiatootjatel, kes näevad selles head võimalust.

Kaevandamine on nimelt väga energiamahukas. Bitcoinikaevurid kasutavad igal aastal 130 Teravatt-tundi elektrienergiat, mis vastab umbes Argentina aastasele elektritarbimisele.

HIVE Blockchain Technologiesi kaasasutaja ja juht Olivier Roussy Newton ütles, et nad jahivad energiat kogu maailmast. Ettevõte alustas Rootsis ethereumi kaevandamist selle aasta jaanuaris.

Märtsis alustas Norras tööd 35 miljoni USA dollarit maksma läinud kaevandus Bitfury. Ettevõte ostab 230 gigavatt-tundi rohelist elektrienergiat Helgeland Kraftilt.

Ka maailma suurim bitcoini-kaevandaja Hiina Bitmain, mis hiljuti sai valmis kaevanduse Ðveitsis, on Rootsi ja Norrasse investeerinud, ütlesid asjaga seotud isikud.

Hiina majutab pea 70 protsenti krüptokaevandustest, aga Peking on nende indu allapoole tõmmanud seoses kaevandamisega kaasneva saastamisega, kuna energiat saadakse söejaamadest. See on sundinud ettevõtteid muid asukohti otsima.