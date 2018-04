Mürgitatud Julia Skripal sai haiglast välja

Julia tuli teadvusele ja hakkas rääkima 27. märtsil. Tema 66aastane isa viibib jätkuvalt haiglas, kuid varem on teatatud, et ka tema seisund paraneb jõudsalt.

Venemaa saatkond Suurbritannias õnnitleb oma Twitteri kontol Julia Skripali tervenemise puhul, kuid teatab, et soovib saada tõendeid selle kohta, et kõik Juliaga toimuv juhtub tema enda vabal tahtel.

„Õnnitleme Julia Skripali tema tervenemise puhul, kuid meil on kiirelt vaja tõendeid selle kohta, et see, mida temaga tehakse, sünnib tema enda tahtel,“ vahendas säuts Venemaa saatkonna ametlikul leheküljel.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will.