Uber sai jälle Euroopa Kohtus lüüa

ELi liikmesriikidel on õigus keelata ja karistada ebaseaduslike transporditeenuste osutamise eest Uberi-taolisi ettevõtteid, selgub Euroopa Kohtu otsusest, mis on järjekordne löök sõidujagajate pihta Euroopas.

See on tihedalt seotud Euroopa Kohtu detsembrikuise otsusega , mille järgi on Uber ja teised sõidujagajad ennekõike transpordiettevõtted, mitte infoühiskonna teenuste pakkujad. Seetõttu ei laiene neile ka laiem kaitse, mida pakub elektroonilise kaubanduse direktiiv, mille järgi infoühiskonna teenuste piiramisel tuleb kõigepealt teavitada Euroopa Komisjoni.

Seekord oli tegemist Prantsusmaaga, kus Uber oli pakkunud teenust UberPop, mille vahendusel sõitsid mitteprofessionaalsed ehk veolitsentsita juhid.

Kui otsustas Prantsusmaa selle ära keelata ning alustada kriminaalmenetlust Uberi kohalike juhtide vastu illegaalse taksoteenuse pakkumise eest, pöördus ettevõte kohtusse, sest nende seisukoha järgi ei olnud Euroopa Komisjoni sellest tegevusest teavitatud.

Kohus viitaski detsembrikuisele otsusele, mille järgi oli Uberi Hispaanias pakutud UberPopi teenuse näol tegemist transporditeenusega.

Financial Times kirjutab, et Uber teatas selle peale, et nende pakutavate teenuste reguleerimine Euroopas on igati arusaadav ning ettevõte jätkab koostöö tegemist linnades üle kogu kontinendi. Praegu kasutab Uber enamasti Euroopas litsentseeritud juhte.

Brüsseli advokaadibüroo Euclid Law partner Damien Geradin ütles Briti ärilehele, et otsus on järjekordne hoop tehnoloogiaettevõtete tegevusele Euroopas.

"Praktiliselt tähendab see otsus, et Euroopa Komisjonil on piiratud võimalused takistada riiklikke regulatsioone, mis võivad kõikvõimalikke digiplatvorme kasutavaid ettevõtteid mõjutada, see tähendab mõju kogu tehnoloogiasektorile laiemalt," märkis Geradin.