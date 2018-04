Euroopa Komisjon otsis läbi Foxi kontori

Euroopa Komisjon korraldas teisipäeval meelelahutusettevõtte 21st Century Foxi Suurbritannia kontoris läbiotsimise, kirjutas Daily Telegraph.

Konkurentsi järelevalve ametnikud konfiskeerisid dokumente ja arvuteid. Uurijad jätkavad tegevust Foxi kontoris ka täna ja homme.

Euroopa Komisjon kinnitas, et läbiotsimine on osa uurimisest, milles kahtlustatakse meediaettevõtteid kartellikokkuleppes seoses spordiülekannete õigustega. Komisjon ei avaldanud, millised ettevõtted veel uurimise all on.

Fox teatas, et teeb Euroopa Komisjoniga igakülgset koostööd. Komisjoni teatel ei tähenda ootamatu läbiotsimine seda, et Fox on konkurentsiseaduse rikkumises süüdi.