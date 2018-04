Hommikuprogrammis: turundusjuhi ametist ja tarbimishullusest

Hommikuprogrammi stuudiost astub läbi vabakutseline loovjuht Uku Nurk, kellega räägime sellest, et tänapäeval on turundusjuhi käsutuses nii palju tasuta tööriistu, et reklaamiagentuuri teenuseid pole sageli enam vaja kasutada.

Ka tuleb juttu tarbimishullusest ja muutunud tarbijakäitumisest Stockmanni "Hullude päevade" näitel ning stuudios on Stockmanni Eesti turundusjuht Mari Villem. Saadet veavad Hando Sinisalu ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Räägime sellest, kuivõrd on maksu- ja tolliamet pädev ainult dividende maksvaid ettevõtteid karistama. Juttu tuleb ka sellest, milline peaks olema maksuküsimustes EMTA ja seadusandja roll ning kas esimese liiga suur võim võib osutuda ühel hetkel ebademokraatlikuks. Seadusandjaid esindab riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ning sellest, kuidas EMTA juhendi taustal ellu jääda, räägib maksuadvokaat Kaido Künnapas. Saatejuht on Indrek Mäe.

13.00-14.00 „Terviseuudised“. Saade on seekord kaheosaline. Esiteks räägime unemeditsiini seltsi juhi, unearst Heisl Vaheriga magamisest ja magamatuse mõjust inimesele, tema stressitasemele ja töövõimele. Uurime, mis on uneapnoe ja kuidas seda ravida. Teises osas lähme sammu edasi ja räägime koolitaja Kadri Kõivuga tööstressist ja läbipõlemisest, mille üks põhjuseid võib olla ka halb uni. Saatejuht on Kadi Heinsalu.

15.00-16.00 „Viimane mudel“. Mobiilimaksed on tulevik. Saates on külas LHV jaepanganduse juht Andres Kitter ja Telia ärikliendiüksuse direktor Tarmo Kärsna, kes leiavad, et uued makselahendused hakkavad liikuma tarbijate nutitelefonidesse. Samuti tuleb juttu sellest, kui oluliseks on muutunud e-kaubandus ja mida peaks ettevõtja sellega seoses silmas pidama. Saadet juhib Ken Rohelaan.