Soome ehitusplatsidel algas aasta õnnetustega

Soome ehitustel on aasta alguses toimunud juba kolm surmaga lõppenud õnnetust, kuigi tööohutuse eesmärgiks on seatud selge null.

Ehitusettevõtjate liidu Rakennusteollisuus teatel on Soome töötohutust tabanud ehmatav tagasilöök, kirjutab Kauppalehti.

Kurikkas 5. aprillil juhtunud õnnetus oli sel aastal juba kolmas ehitusplatsil surmaga lõppenud tööõnnetus.

„Olukord on täiesti lubamatu, nii ei saa see edasi kesta. Vähemasti nüüd peavad kõik sel alal tegutsevad ettevõtted mõistma olukorra tõsidust ja tuleb asuda tuua toimuvasse pööre. Küsimus on inimeste elus ja tervises,“ märkis Rakennusteollisuuse juht, YIT Infraprojektide valdkonna juht Harri Kailasalo liidu võrgulehel.

Liit on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2020 ei toimuks ehitusplatsidel ühtki tööõnnetust.