Soome valitsust ähvardab 1,5 miljardit üllatusraha

Soome riigi omanduses olev ettevõtluse rahastus- ja garantiifirma Finnvera tahab riigile sel aastal üllatuslikult 1,5 miljardit maksta.

Helsingin Sanomatele kinnitas asjaga seotud olev allikas, et peaminister Juha Sipilä peab sel teemal läbirääkimisi.

Ühekordne 1,5 miljardi euro suurune lisaraha annaks valitsusele märkimisväärset manööverdamisruumi sügisesteks eelarvekõnelusteks. Selle rahaga saaks vähendada rigivõlga või leevendada makse.

Küsimus on selles, et summaga maksaks Finnvera tagasi valitsuselt saadud laenu, mille tähtaeg oleks kätte jõudnud alles 2020ndate aastate keskel. Nimelt laenas riik Finnverale finantskriisi järel 3 miljardit eurot, et selle tütarettevõte saaks toetada Soome ettevõtete eksporti. Summast on 1,5 miljardit juba riigile tagasi makstud.

Kui nüüd teine pool tagastada, kaotab riik edaspidi püsiva rahavoolu eelarvesse.