Tippkoka vahevõit vihaste naabrite üle

Naabrite kohtust hangitud tõkendi tõttu vaid kaks päeva tegutseda jõudnud restorani omanikud maksid töötajatele mullu juunist kogu aeg palka, kuigi said koha uuesti avada alles eelmisel reedel.

Restoranidega Kolm Sibulat ja Moon tuntuks saanud tippkokk Roman Zaštšerinski sai koos abikaasa Jana ja ametikaaslasest tädipoja Igor Andrejeviga enne vabariigi aastapäeva suure kingituse, kirjutab Postimees. Nimelt tühistas kohus nende uue, Tallinnas Poska tänaval asuva restorani Mantel & Korsten tõkendi, mille olid välja nõudnud naabrid.

Samas pole kõik sekeldused veel lõppenud, sest käimas on veel kaks kohtuvaidlust, millega naabrid nõuavad „kaasomandi rikkumise lõpetamist“.

Naabreid esindav vandeadvokaat Piret Blankin ütles, et kohtuasjas osalejad on endiselt seisukohal, et elumaja hoov ei ole restoranile sobiv koht, ning nad jätkavad elanike huvide eest seismist.

Äripäev kirjutas eelmise aasta juunis, et äsja Kadriorus uue restorani Mantel & Korsten avanud tippkokk Roman Zaštšerinski meeskond teatas oma Facebooki-lehel, et eile tõid kohtutäiturid restoranile määruse, millega peab restoran tegevuse kohe peatama.