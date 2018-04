Hommikuprogrammile tuleb külla Eesti parim teenindaja

Juttu tuleb Tähetorni Tehnopargi arendamisest ja plaanidest ning külla tuleb ka Eesti parim teenindaja. Piletilevi teeb ülevaate nädalavahetuse ja järgneva nädala olulisimatest kultuurisündmustest.

Saadet veavad Priit Jõgi ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Kuum tool". Nädalaid kerkinud probleem välismaalaste pangakontode ja e-residentidega jõudis punkti, kus pangaliit saatis oma ettepanekud olukorra lahendamiseks majandusministeeriumile. Milline paistab keeruline olukord pankadele ja kuidas seda lahendada, sellest räägib Indrek Tibar, kes on Swedbanki esindaja pangaliidu rahapesu vastase võitluse töörühmas. Küsimusi esitab Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Eetris on Estonian Business School“. Saates räägime koolijuhtide coachimisest. Projekti laiem mõte seisneb selles, et läbi koolijuhtide koolitamise jõuaks uus mõtteviis ehk coachiv juhtimisstiil õpetajateni ja seeläbi ka õpilasteni. Stuudios on sel teemal rääkimas EBS Group juhatuse liige ja EBS Executive Education juhataja Peep Aaviksoo ning Viimsi Gümnaasiumi juht Karmen Paul.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu raadiosaates on teemaks fondid ja ettevõtte rahastusvõimalused. Külas on Peeter Priisalm, saatejuhid Swen Uusjärv ja Mart Opmann.