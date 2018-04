Selgus aasta mõjukaim finantsjuht

Big4 ja Äripäev valisid seitsmendat korda aasta mõjukaimat finantsjuhti. Võitjaks osutus Magnetic MRO finantsjuht Astrit Viisma-Kass.

Žürii uue liikme, EY Eesti juhi Ranno Tingase sõnul on Astrit väga sihikindel ja konkreetne inimene ning oskab näha finantsalal nii detaile kui ka suurt pilti. „Mul on hea meel, et ta on saanud selle väärilise tunnustuse.“

Aasta üllataja ja parim kolleeg

Big4 ja Äripäev valisid Eesti finantsjuhtide seast 15 kandidaati, kes jäid eelmisel aastal silma suurte finantstehingute või targa finantsjuhtimisega. Nende seast valiti peale aasta mõjukaima finantsjuhi välja ka aasta üllataja, kelleks sai Sergei Bogatenkov Admiral Marketsist.

Tänu Finantsuudiste lugejatele selgitati välja ka aasta parim kolleeg, kelleks valiti samuti Astrit Viisma-Kass.

Aastaid žürii tööd juhtinud Äripäeva finantsjuhi Toomas Truuverki sõnul on mõjukaima finantsjuhi valimine ellu kutsutud, et tõsta esile sel olulisel, aga veidi varju jääval ametialal tegutsevaid inimesi. „Tahame väärtustada nende finantsjuhtide panust, kes on oma kolleegide hulgas millegi erilisega silma paistnud – olgu selleks siis mõni suurem äritehing või lihtsalt erakordselt hästi korraldatud finantsorganisatsiooni töö. Äri rahvusvahelistumine ja tehnoloogia kiire areng esitavad ka finantsjuhtidele järjest uusi väljakutseid. Väga hästi hakkama saamiseks on vaja olla valmis muutusteks ja muutumiseks.“

AstritViisma-Kass – Magnetic MRO

Eteri Harring – Maag Grupp

Janek Lepp – Coop

Sergei Bogatenkov – Admiral Markets

Tiit Atso – Harju Elekter

Veiko Haavapuu – Tallink Grupp

Aasta mõjukaima finantsjuhi žüriisse kuulusid Big4 audiitorbüroode esindajad Ago Vilu PwCst, Andris Jegers KPMGst, Ranno Tingas EYst ja Veiko Hintsov Deloitte’ist ning Äripäeva finantsjuhtimise teabevara peatoimetaja Villu Zirnask.