Alla 20ruutmeetrised korterid on kuum kaup

Pealinlased on üha enam huvitatud imepisikestest elupindadest, mille hind ja konkurents kasvavad ajaga jõudsasti, kirjutab portaal kv.ee kinnisvaraülevaates.

Vanemate pisikorterite hinnad endistes ühiselamutes jäävad paarikümne tuhande juurde, üüri sellise pesa eest küsivad omanikud ligikaudu 150 eurot kuus. Uusarendustes tuleb kuni 20ruutmeetrise elupinna eest välja käia umbes 50 000 eurot ja kuise üürihinna ülemine ots kerkib lausa 400 euroni ja sellest üle, kirjeldab kinnisvaraportaal.

KV.ee kinnistusel on nõudlus mikrokorterite järele suur nii müügi- kui ka üüriturul. Nende vastu tunneb tüüpiliselt huvi ennekõike hinnatundlik üürnik, alustav väikeinvestor või mugav inimene, kes palju aega kodus ei veeda. Selliseid, alla 20ruutmeetriseid kortereid leiab vanades ühiselamutes ning üha enam ka uusarendustes.

"Mikrokorterite pakkumine on jõudsalt kasvanud. See tuleb kindlasti ka sellest, et eestlane on kinnisvarausku ja üürikorter tundub paljudele sobiv viis investeerimiseks," analüüsib KV.EE portaalijuht Tarvo Teslon.

Kõige väiksem müügisolev korter KV.EE portaalis on 10ruutmeetrine korter Graniidi tänaval Tallinnas, mille eest küsib müüja pisut üle 25 000 euro.