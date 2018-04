Neurokirurg: ka arstid peavad raha lugema

Inimese hea tervise tagavad seitse sammast erialane, motiveeriv ja arendav tööelu

hingeline lähedus

terve seksuaalelu

loomingulise väljenduse vabadus

puhas elukeskkond

majanduslik toimetulek ja tasakaalus elu

korras vaimne seisund

Ta toonitas, et on väga oluline arstide ja patsientide kohtumine näost näkku. Arstidel on inimeste ravimise juures väga tähtis tervisealase ja tervisliku eluviisi juhendamine, mis on tegelikult palju olulisem, kui tundub. Meditsiin moodustab inimese tervise tagamisest vaid 10% tervislikest eluviisidest sõltub 90%.

Ta rääkis, et kui inimesed tulevad haiglasse, siis nad loodavad, et arstid teevad ta terveks. „Aga palun, uskuge mind – kõige rohkem saab inimene ise ära teha oma tervise heaks – oluline on, et inimene püsib terve ega haigestu“. Ta lisas, et tervis tähendab nii vaimset, füüsilist tervist kui ka majanduslikult head seisundit.

Tall näitas saalis viibijatele fotot ajuoperatsioonist, mille ta tegi viis aastat tagasi ja kus oli tegu aju veresoonte laienemisega, mis oleks võinud ühel hetkel viia veresoonte lõhkemiseni ja anda fataalse tagajärje ajuverejooksuga. „Need operatsioonid on minu eriala ühed keerukamad, kus on väga suured riskid,“ märkis Tall ja lisas, et seda haigust põhjustab inimestel suitsetamine ja ebatervisliku toidu söömine, mis viib kõrge kolesteroolitasemeni.

Tehnika areneb kiiresti

Tall märkis, et viimase paarikümne aastaga on tehnoloogia tormiliselt arenenud. Ka näiteks ajuveresoonelaiendite operatsioonide töömahukus muutub. On leiutatud juba veresoonesisesed seadmed, millega tuleb teha vaid nõelatorge ajju ja siis sisestada veresoonde seade, mis veresooned ise ära lapib.

Omal ajal toksiti haamriga põlve, vaadati silma ja uuriti nii, kas ajus võib haigus olla. Tänapäeval on kõik väga tehnoloogiline. Näiteks magnettomograafiskännerid teevad väga täpsed pildid ka alla millimeetrisuurustest tükkidest ajus. Pildid on kolmemõõtmelised.