Savisaare tervist analüüsib kohtuekspertiisi komisjon

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) moodustas Edgar Savisaare terviseekspertiisiks komisjoni, et välja selgitama, kas viimase tervislik seisund võimaldab kohtuistungitel osaleda või mitte, kirjutas Delfi.

Savisaar, kelle üle käib Harju maakohus korruptsiooniprotsess, on mitu korda istungilt haiglasse viidud ning ta on kohtust terviseprobleemide tõttu puudunud.

"Edgar Savisaarele tehtava ekspertiisi määrus on Harju maakohtust EKEIsse jõudnud. EKEI on moodustanud kohtuarstliku ekspertiisi komisjoni, kus on seitse inimest," kommenteeris EKEI direktor Üllar Lanno Delfile.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs Tallinna endise linnapea tervisliku seisundi ega ekspertiisi kohta midagi täpsustada ei soovinud, viidates delikaatsetele isikuandmetele. Samasugusel seisukohal oli Savisaare nn ihuarst, Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder.

